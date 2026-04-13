Mozart a Cagliari | il segreto psicologico dietro Così fan tutte

Il Teatro Lirico di Cagliari si appresta a mettere in scena l’opera “Così fan tutte” di Mozart, con l’evento programmato per venerdì 17 aprile alle 20. La rappresentazione fa parte di una stagione dedicata alla musica lirica e coinvolge un cast di artisti provenienti da diverse parti. L’opera sarà interpretata nella sua versione originale e sarà accompagnata da un’orchestra dal vivo.

Il Teatro Lirico di Cagliari prepara la sua prossima sfida operistica con l’appuntamento fissato per venerdì 17 aprile alle ore 2.0. La produzione metterà in scena Così fan tutte, capolavoro di Mozart, con la direzione musicale affidata ad Alessandro De Marchi. Il calendario prevede diverse repliche: il 18 aprile alle 19, il 19 alle 17, e infine il 21 e il 22 aprile alle 20. L’evento si inserisce in un percorso di approfondimento culturale che ha oggi protagonista Guido Barbieri, storico della musica e drammaturgo, presso il Carmen Melis. Oltre la farsa: la lettura filosofica di Barbieri. Lontano dalla consueta interpretazione che vede nell’opera di Mozart una semplice commedia o un divertissement basato sull’infedeltà, Barbieri propone una chiave di lettura che scava nell’anima del componimento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mozart a Cagliari: il segreto psicologico dietro Così fan tutte Leggi anche: Al Piccolo Teatro la proiezione in differita di "Così fan tutte" di Mozart “Mozart in Italia, l’Italia in Mozart”, il nuovo appuntamento con “I Colloqui di Musica” a Palazzo SambonifacioProseguono gli appuntamenti del ciclo primaverile dei “Colloqui di musica”, le conversazioni promosse dalla Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi...