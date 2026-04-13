Moviola Como Inter Massa bocciato dai quotidiani | l’episodio del rigore pesa come un macigno Il giudizio

I quotidiani sportivi di oggi criticano la direzione di gara durante la partita tra Como e Inter, concentrandosi sull’episodio del rigore assegnato nel finale. La valutazione negativa riguarda l’intervento dell’arbitro, considerato non corretto da diverse testate giornalistiche. La decisione ha suscitato molte discussioni tra tifosi e analisti, che sottolineano come quell’episodio abbia influenzato l’esito dell’incontro.

di Alberto Petrosilli Moviola Como Inter, i quotidiani sportivi oggi in edicola hanno bocciato la prova di Massa, in particolare per la concessione del rigore nel finale. L’ Inter di Cristian Chivu deve fare i conti con una scia di polemiche arbitrali dopo la vittoria in casa del Como. La direzione di gara di Massa è finita sotto la lente d’ingrandimento della critica, con i principali quotidiani sportivi concordi nel ritenere gravemente errata la concessione del penalty che ha portato il match sul definitivo 3-4. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Moviola Como Inter e il caso rigore: «Nico Paz calcia Bonny, errore di Massa e del VAR nel finale».🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Como Inter, Massa bocciato dai quotidiani: l’episodio del rigore pesa come un macigno. Il giudizio Leggi anche: Moviola Bodo Glimt-Inter: Siebert bocciato dai quotidiani. Il braccio di Pio Esposito divide: gol regolare o errore da matita rossa? Il giudizio Moviola Inter Atalanta, Manganiello bocciato dai giornali: che errore sul mancato rigore su Frattesi!Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero.