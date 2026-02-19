Moviola Bodo Glimt-Inter | Siebert bocciato dai quotidiani Il braccio di Pio Esposito divide | gol regolare o errore da matita rossa? Il giudizio

L’arbitro Siebert ha suscitato molte polemiche nella partita tra Bodo Glimt e Inter, giocata in Champions League. La causa principale è il gol di Pio Esposito, che ha diviso opinioni tra regolamentarità e errore evidente. I quotidiani sportivi criticano duramente la sua decisione, sottolineando come il braccio del difensore abbia influenzato il risultato. La partita si è infiammata anche per altre decisioni controverse, alimentando il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. La questione rimane aperta e al centro delle discussioni sportive di giornata.

Inter News 24 Moviola Bodo Glimt-Inter: bufera totale su Siebert dopo la sfida in Champions League. Diversi dubbi sulla rete di Pio Esposito. La direzione di gara di Daniel Siebert in BodøGlimt-Inter ha spaccato la critica sportiva, trasformando il playoff di Champions League in un caso da moviola. Il fulcro della discordia è il gol dell'1-1 firmato da Pio Esposito, un episodio che ha generato giudizi diametralmente opposti sulla gestione del fischietto tedesco e del VAR. Moviola Bodo Glimt-Inter: Siebert bocciato dai quotidiani. Il giudizio. L'analisi arbitrale getta un'ombra sulla prestazione di Bodø. Moviola Inter-Bodo Glimt: il gol di Esposito era regolare? La polemica su Siebert divide la stampa. L'arbitro tedesco Siebert ha deciso di annullare un gol di Esposito durante Inter-Bodo Glimt, scatenando polemiche tra i commentatori sportivi. Il gol di Esposito durante la partita tra Bodo Glimt e Inter ha scatenato polemiche dopo che l'arbitro tedesco Daniel Siebert ha convalidato la rete. Bodo-Inter, moviola: Pio Esposito con la mano ma è attaccata al corpo, gol da annullare? Bodo/Glimt-Inter, la moviola - Siebert applica un metro permissivo. VAR decisivo per la convalida del gol di Esposito. Bodo Glimt-Inter, moviola: il Var dà e toglie, quanti dubbi sul gol e sul rigore negato. La prova dell'arbitro Siebert nell'andata dei playoff di Champions League Bodo-Inter analizzata al microscopio dal talent di Prime Calvarese, due gli ammoniti. La prestazione di Daniel Siebert, esperto fischietto tedesco.