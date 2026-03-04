L'Inter senza Lautaro Martinez e Romelu Lukaku ha incontrato difficoltà nel match contro il Como, interrompendo una serie di risultati positivi. La squadra di Chivu ha segnato finora 89 gol in tutte le competizioni, ma questa volta l’attacco si è inceppato, evidenziando le assenze di due titolari fondamentali. La partita si è conclusa con un risultato che ha messo in luce le sfide senza i due giocatori più prolifici.

L'Inter s'è arenata sulla riva del lago. Il miglior attacco del campionato - 64 reti in Serie A, 89 stagionali - ha salutato Como senza tirare in porta e senza costruire occasioni di rilievo. Una notizia da primo piano visti i mesi precidenti. Soprattutto perché la produzione offensiva nerazzurra è sempre stata ai vertici di tutte le statistiche. Domanda: merito del Como, capace di stravolgere in parte un sistema ormai riconoscibile inserendo tre mediani a tutto campo, o demeriti dell'Inter? Difficile. Forse la prima, visto il piano gara di Fabregas, ma è anche vero che la banda Chivu s'è presentata al Sinigaglia con dieci giocatori diversi rispetto al 2-0 contro il Genoa (ha resistito solo Carlos).

© Gazzetta.it - Inter, che fatica senza Lautaro e Bonny: il miglior attacco d'Italia a Como si è inceppato

