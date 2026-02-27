MotoGp stagione al via in attesa della rivoluzione 2027 Godiamoci la velocità finché c’è e lo scontro Aprilia-Ducati

La stagione di MotoGP è iniziata con l’attenzione rivolta alla sfida tra Aprilia e Ducati, mentre i team si preparano per la rivoluzione del 2027. Durante i test, un pilota ha conquistato la prima posizione stabilendo anche un nuovo record della pista. Nelle prime libere e nelle pre-qualifiche, la stessa squadra si è confermata in testa, con quasi mezzo secondo di vantaggio sul concorrente più vicino.

Prima posizione e record della pista nei test, prima posizione nelle prime libere. Prima posizione nelle pre-qualifiche, con quasi mezzo secondo di vantaggio sul secondo e nuovo record della pista. Difficile non credere che l'avvio di stagione di Marco Bezzecchi in Thailandia possa portare una rinfrescata ai vertici della MotoGp, dopo quattro anni di campionato monomarca Ducati (2022 Bagnaia, 2023 Bagnaia, 2024 Martin), quando non monoMarquez (2025). Il romagnolo ha inaugurato la stagione là dove aveva lasciato alla fine del 2025: davanti a tutti. Ma la novità è che alle sue spalle l'intero gruppo Aprilia va bene, e veloce: Jorge Martin, risolti i mille acciacchi dei millemila infortuni della scorsa stagione, sembra agguerrito, non fosse altro per garantirsi un ingaggio valido per il 2027.

