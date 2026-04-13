Il calciatore ghanese Dominic Frimpong è stato ucciso durante un attacco contro il pullman della sua squadra, il Berekum Chelsea. La Federazione calcistica del Ghana ha confermato la sua morte, avvenuta in circostanze legate a un'azione di rapina da parte di individui armati. L'incidente si è verificato mentre la squadra si spostava tra le località. La notizia ha suscitato sgomento nel mondo del calcio e tra i tifosi.

La Federazione calcistica del Ghana (GFA) ha comunicato che il calciatore Dominic Frimpong è stato ucciso in seguito a un attacco subito dall’autobus della sua squadra, il Berekum Chelsea, da parte di presunti rapinatori armati. La nota con cui la Federazione calcistica del Ghana ha espresso cordoglio per la morte del giovane Frimpong. (Foto: GFA) L’incidente è avvenuto domenica, mentre il team rientrava da una partita della Ghanaian Premier League contro il Samartex FC. Un comunicato del club ha affermato che uomini mascherati e armati hanno iniziato a sparare contro l’autobus, costringendo giocatori e staff a fuggire nella boscaglia vicina. Un giocatore è rimasto ferito e sta ricevendo cure mediche.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Morto Dominic Frimpong: il calciatore ucciso nell’assalto al bus della sua squadra

Dominic Frimpong è morto a 20 anni dopo un attacco armato al pullman su cui viaggiava con la squadraDominic Frimpong vittima di un brutale tentativo di rapina all'autobus su cui viaggiava la sua squadra.

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