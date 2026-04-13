Morto Dominic Frimpong | il calciatore 20enne ucciso con uno sparo in testa durante l’assalto al pullman della squadra

Un calciatore di 20 anni è stato ucciso durante un tentativo di rapina mentre si trovava su un pullman della squadra. L’incidente è avvenuto dopo una partita contro il Samartex, quando alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco, colpendolo alla testa. La polizia sta indagando sull’accaduto, che ha provocato grande sgomento tra i compagni di squadra e i tifosi. La vittima era considerata un giovane promettente nel mondo del calcio locale.

Per Dominic Frimpong doveva essere una normale domenica di calcio. Dopo aver sfidato il Samartex FC, in un match di Ghanaian Premier League (massimo campionato ghanese) con il suo Aduana Stars Fc, stava rientrando a casa con il pullman della squadra, quando un colpo di pistola alla testa lo ha ucciso. Il calciatore è morto dopo un attacco subito dall’autobus della sua squadra da parte di alcuni rapinatori armati. A comunicarlo è stata la Federazione calcistica ghanese (GFA), con una nota ufficiale. “Questo tragico incidente rappresenta una grave perdita non solo per il Berekum Chelsea, ma anche per il calcio ghanese nel suo complesso. Dominic era un giovane talento promettente, la cui dedizione e passione per il gioco incarnavano lo spirito del nostro campionato”, si legge.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morto Dominic Frimpong: il calciatore 20enne ucciso con uno sparo in testa durante l’assalto al pullman della squadra Morto Dominic Frimpong: il calciatore ucciso nell’assalto al bus della sua squadraLa Federazione calcistica del Ghana (GFA) ha comunicato che il calciatore Dominic Frimpong è stato ucciso in seguito a un attacco subito dall’autobus... Dominic Frimpong è morto a 20 anni dopo un attacco armato al pullman su cui viaggiava con la squadraDominic Frimpong vittima di un brutale tentativo di rapina all'autobus su cui viaggiava la sua squadra.