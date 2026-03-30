Un rapporto di Legambiente analizza le performance di raccolta differenziata nei parchi italiani, evidenziando che le Dolomiti bellunesi si collocano al primo posto. Lo studio intitolato ‘Parchi rifiuti free’ esamina i dati di diversi comuni all’interno di parchi nazionali, regionali e aree marine protette, focalizzandosi sui risultati ottenuti nella gestione dei rifiuti.

Il parco delle Dolomiti bellunesi è al top per raccolta differenziata. Con un rapporto ad hoc di Legambiente, ‘Parchi rifiuti free’, si cerca di fare il punto sulle performance di raccolta differenziata nei comuni dei parchi nazionali, regionali e nelle aree marine protette. L’analisi – presentata in occasione della Giornata internazionale rifiuti zero – mette in evidenza come nel 2024 la media totale di raccolta differenziata ammonti al 58% in 2.026 Comuni ricadenti nelle 212 aree naturali protette (dove in tutto risiedono oltre 28milioni di abitanti), restando sotto la soglia del 65% prevista nel 2012 e sotto la media nazionale del 67%. Sono 370 i Comuni rifiuti free, e 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L’analisi di Legambiente nei parchi, le Dolomiti prime per raccolta differenziata

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