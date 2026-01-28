Raccolta differenziata all’86,2% | Treviolo premiata da Legambiente

Treviolo si aggiudica un importante riconoscimento da Legambiente. Il Comune ha raggiunto un tasso di raccolta differenziata dell’86,2% e ora può vantare uno dei migliori risultati in provincia. La premiazione arriva dopo anni di impegno e investimenti nella gestione dei rifiuti, che hanno portato Treviolo ad essere tra i più virtuosi in regione.

Il Comune di Treviolo è stato riconosciuto da Legambiente tra i Comuni più virtuosi in materia di gestione dei rifiuti, ottenendo uno specifico attestato di merito per gli eccellenti risultati raggiunti nella raccolta differenziata. Il dato certificato si attesta intorno all' 86,2% di raccolta differenziata, una percentuale particolarmente significativa che conferma l'efficacia delle politiche ambientali adottate dall'Amministrazione comunale e, soprattutto, il forte senso civico dimostrato dai cittadini di Treviolo. Il riconoscimento di Legambiente rappresenta un traguardo importante per il Comune, che da anni investe con continuità in servizi efficienti, campagne di sensibilizzazione e buone pratiche ambientali, con l'obiettivo di ridurre l'impatto dei rifiuti e promuovere un modello di sviluppo sempre più sostenibile.

