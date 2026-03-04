Morti sospette in ambulanza | si valuta la riesumazione dei corpi

Sono state segnalate morti sospette avvenute durante il trasporto in ambulanza, portando le autorità a considerare la riesumazione dei corpi. La Procura di Forlì sta approfondendo le indagini e ha dichiarato di aspettarsi sviluppi significativi grazie alle competenze e agli strumenti a disposizione. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti o sulle circostanze al momento è stato reso noto.

AGI - "Ci si attende uno sviluppo significativo delle indagini, anche perché la Procura di Forlì dispone di strumenti e competenze adeguate. I magistrati che stanno seguendo il caso sono molto preparati e sono certo che analizzeranno ogni aspetto della vicenda, coinvolgendoci sia sul piano personale sia su quello professionale". Lo ha dichiarato l’avvocato Max Starni, legale di una delle famiglie delle persone decedute nel Forlivese durante un trasporto di routine verso una struttura ospedaliera. La vicenda vede indagato, con l’accusa di omicidio volontario continuato aggravato dalla premeditazione, un operatore di 27 anni della Croce Rossa locale. 🔗 Leggi su Agi.it

