Morti in ambulanza a Forlì da 5 casi iniziali ora si indaga su 20 decessi
A Forlì, le autorità stanno indagando su circa 20 decessi avvenuti in ambulanza, dopo aver inizialmente considerato cinque casi. L’unico sospettato è Luca Spada, un autista soccorritore di 27 anni della Croce Rossa, ora al centro di questa inchiesta. Le morti sono avvenute durante interventi di emergenza sanitaria nella zona.
Si indaga su circa 20 morti avvenute in ambulanza. Per i decessi resta unico indagato Luca Spada, il 27enne autista soccorritore della Croce Rossa. Il giovane, che al momento è stato sollevato dall'incarico, continua a professarsi innocente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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