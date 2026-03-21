Morti in ambulanza a Forlì da 5 casi iniziali ora si indaga su 20 decessi

A Forlì, le autorità stanno indagando su circa 20 decessi avvenuti in ambulanza, dopo aver inizialmente considerato cinque casi. L’unico sospettato è Luca Spada, un autista soccorritore di 27 anni della Croce Rossa, ora al centro di questa inchiesta. Le morti sono avvenute durante interventi di emergenza sanitaria nella zona.