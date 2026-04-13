I figli di Deanna Mambelli raccontano di averla vista tre ore prima della sua morte improvvisa. Durante un pranzo in ospedale, avevano conversato con lei in modo tranquillo, ricevendo rassicurazioni dai medici presenti. La vicenda si svolge il 13 aprile 2026 a Forlì, e la famiglia ha riferito di aver notato che la donna stava bene prima del decesso.

Forlì, 13 aprile 2026 – Quel pranzo in ospedale, una chiacchierata tranquilla, le rassicurazioni dei medici. Poi quella telefonata dal Pronto Soccorso, all’arrivo dei figli Deanna Mambelli era morta. "Siamo sconvolti, vogliamo la verità e se è veramente colpevole che paghi", ha detto Vittorio Ruffilli, che insieme al fratello Giancarlo ha parlato di Luca Spada e della morte della madre 85enne, nell'ipotesi d'accusa uccisa dall'ex soccorritore della Croce Rossa, da sabato 11 aprile in carcere. I parenti della presunta vittima sono assistiti dagli avvocati Max Starni e Antonio Mambelli, che hanno diffuso un video con le dichiarazioni dei due. https:www.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I figli di Deanna Mambelli: “L’avevamo vista 3 ore prima e stava bene, poi quella morte improvvisa”

Anziani morti in ambulanza, i figli di Deanna Mambelli: "L'avevamo vista tre ore prima, stava bene. Poi il decesso improvviso"Vittorio e Giancarlo Ruffilli raccontano l'ultima volta che hanno visto la madre e cosa è successo dopo la sua morte del tutto inaspettata.

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