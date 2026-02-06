Indagine su morte sospetta | infermiere accusato di maltrattamenti nei confronti di un paziente

In un ospedale di Ferrara, la polizia sta indagando su una morte sospetta. Un infermiere non autorizzato è stato accusato di aver maltrattato un paziente e di aver contribuito alla morte. Gli investigatori stanno ascoltando testimoni e cercando di capire cosa sia successo realmente. La vicenda ha suscitato molta preoccupazione tra i familiari e gli operatori sanitari.

**Morte sospetta in un ospedale ferrarese: l’indagato, un infermiere non autorizzato, è accusato di omicidio e maltrattamenti.** A settembre 2024, un anziano paziente moriva in un reparto di lungodegenza dell’ospedale di Argenta, a Ferrara. La morte era sospetta. Oggi, quasi due anni dopo, la causa è aperta al tribunale, con un’accusa particolare: l’uomo che ha causato la morte, Matteo Nocera, non era un vero infermiere. Il 44enne, ormai in carcere a Ravenna da luglio 2024, è accusato anche di aver falsificato un titolo estero e di essersi presentato come infermiere per ottenere l’incarico presso l’azienda sanitaria locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Procura di Ferrara ha chiuso le indagini sulla morte sospetta di un paziente e sui presunti maltrattamenti nel reparto di lungodegenza dell’ospedale di Argenta.

La polizia ha arrestato un uomo di 44 anni accusato di aver causato la morte di un paziente in ospedale.

Morte sospetta in corsia ad Argenta, chiusa l’indagineMaltrattamenti ai pazienti. L’indagato, in carcere, . è accusato anche di non . essere un vero infermiere. msn.com

