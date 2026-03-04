croce rossa operatore indagato per la morte sospetta di cinque persone cosa sappiamo

Negli ultimi mesi, si è diffusa la notizia di un operatore della Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro, in Emilia-Romagna, sotto indagine per la presunta responsabilità nella morte di cinque persone anziane. Voci di corridoio e segnalazioni ai carabinieri hanno alimentato l’interesse attorno a questa vicenda, che coinvolge un individuo legato all’associazione di volontariato. La procura ha avviato le indagini per chiarire i fatti.

Negli ultimi mesi, tra voci di corridoio e ipotetiche segnalazioni ai carabinieri, è giunta la notizia di un operatore della Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro, in Emilia-Romagna, indagato per presunto coinvolgimento nella morte di cinque persone anziane. L’ipotesi di reato è di omicidio volontario continuato, tuttavia le indagini sono ancora in corso. Pertanto, sia le notizie e che le dichiarazioni al momento disponibili devono essere interpretate e valutate con prudenza. L’imputato sarebbe accusato della morte sospetta di cinque persone anziane, ognuna delle quali con patologie croniche, avvenute durante il trasferimento o subito dopo. L’arco temporale di riferimento è dilatato tra febbraio e novembre 2025, periodo in cui l’operatore era sempre in turno durante i fatti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

È stata disposta l'autopsia sull'ultima paziente deceduta nel Forlivese dopo un trasporto in ambulanza.

