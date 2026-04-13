Morte Martino Marangia a Taranto arrestati dopo 13 anni Cosimo Campo e Anselmo Venere per l' omicidio dell' imprenditore 50enne

Dopo 13 anni, sono stati arrestati due uomini nel tentativo di chiudere il caso dell’omicidio di un imprenditore di 50 anni avvenuto a Taranto. I due sono accusati di aver ucciso l’uomo con premeditazione e modalità legate a un'organizzazione mafiosa. Inoltre, a entrambi viene contestato anche il porto illegale di arma da fuoco. La polizia ha eseguito gli arresti nelle scorse ore.

Oltre all'omicidio aggravato da premeditazione e metodo mafioso, ai due arrestati è contestato anche il porto illegale di arma da fuoco. Per i due, entrambi 57enni pregiudicati, è stata disposta un'ordinanza di custodia cautelare carceraria Per il caso della morte dell'imprenditore 50enne Mar.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Morte Martino Marangia a Taranto, arrestati dopo 13 anni Cosimo Campo e Anselmo Venere per l'omicidio dell'imprenditore 50enne Omicidio dell'imprenditore Martino Marangia a Pulsano: due arrestiDue arresti per l'omicidio dell'imprenditore Martino Marangia, assassinato a colpi di pistola dinanzi alla sua abitazione di Pulsano ad ottobre del... Omicidio dell'imprenditore Martino Marangia a Pulsano: due arresti. I nomiDue arresti per l'omicidio dell'imprenditore Martino Marangia, assassinato a colpi di pistola dinanzi alla sua abitazione di Pulsano ad ottobre del...