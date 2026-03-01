Crisi nella maggiroanza il clima resta teso FI | Non siamo qui per alzare la mano a comando

Dopo il duro Consiglio comunale di venerdì a Latina, le tensioni tra i membri della maggioranza continuano a essere evidenti. Forza Italia ha dichiarato di non essere lì per alzare la mano su comando, mentre i rapporti tra i partiti rimangono sfidanti. La situazione resta aperta senza segnali di una rapida soluzione.

Duro intervento del capogruppo di Forza Italia, Coriddi: “Se altri della coalizione vogliono isolarci o escludere il nostro partito dalla maggioranza ne trarremo le dovute, e legittime, conclusioni” Dopo l’infuocato Consiglio comunale di venerdì a Latina, non si placano gli animi all’interno della maggioranza. Un Consiglio comunale nel corso del quale è intervenuta la stessa sindaca Matilde Celentano chiamata in causa dagli alleati di Forza Italia. “Non prendo ordini da nessuno, sono una donna libera, lo sono sempre stata”, ha detto la prima cittadina che ha annunciato di essere in “pausa di riflessione”. Parole che la dicono tutta sul clima di tensione che si vive nella maggioranza di centrodestra che dal maggio 2023 guida la città di Latina, le seconda del Lazio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Giunta pronta, ma il clima resta teso: annuncio atteso domani, Fico pressato fino all’ultimoTempo di lettura: 2 minutiCome dopo una lunga vigilia romana, quando il conclave sembra infinito e poi arriva la fumata.

Centro Ovest, il centrodestra in Municipio attacca: "Clima teso nella maggioranza"Con una nota congiunta i gruppi consiliari del centrodestra evidenziano alcune presunte divisioni tra le forze del campo largo I gruppi consiliari...

Una selezione di notizie su Crisi

Temi più discussi: Crisi nel centrodestra e Bilancio ritirato, il sindaco di Oristano prova a ricucire la sua maggioranza; Chioggia, crisi finita: FdI rientra nella maggioranza e ottiene due assessori; Crisi maggioranza, Italo Pontone al vetriolo con gli assessori del PD: Che ci fate ancora lì? - FoggiaToday; CHIOGGIA | FDI RIENTRA NELLA MAGGIORANZA: FINISCE LA CRISI POLITICA A CHIOGGIA.

Chioggia, crisi finita: FdI rientra nella maggioranza e ottiene due assessoriBilancio di previsione approvato dopo mesi di attesa, l'accordo tra il sindaco Armelao e il partito con cui aveva rotto nel marzo 2024 consentirà di arrivare alla fine del mandato. Nominati Matteo Pen ... veneziatoday.it

Brindisi, venti di crisi nella maggioranza: FdI disconosce due assessori. Il Pd: «Ritorsione»«Preso atto che la richiesta di revoca immediata dallla Giunta degli assessori Giuliana Tedesco e Antonio Pisanelli non ha avuto nessun riscontro si comunica che da oggi i due assessori ... quotidianodipuglia.it

Crisi Iran - Cuneo e Cisterna sono a Dubai: il racconto di Matteo Battocchio x.com

Studio Laudando. . Ti hanno licenziato “per crisi” e dopo poco cercano qualcun altro per fare il tuo stesso lavoro Attenzione: il licenziamento per motivi economici non è carta bianca per sostituire subito il lavoratore. Se l’azienda assume per lo stesso ruol - facebook.com facebook