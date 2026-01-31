Mosca introduce una pausa armata di 24 ore ma solo per le bombe mentre il fronte resta teso

Mosca ha annunciato una pausa di 24 ore nelle operazioni militari, ma solo per le bombe. La decisione arriva mentre il fronte rimane ancora molto teso, con combattimenti che continuano in diverse zone. La sospensione riguarda esclusivamente l’uso di bombe, mentre le truppe russe continueranno a muoversi e a presidiare le posizioni. La notizia ha sorpreso molti, anche se non cambia di molto la situazione sul campo, che resta complicata e fragile.

Mosca ha annunciato un'interruzione temporanea delle operazioni belliche con l'obiettivo di sospendere esclusivamente l'uso di bombe per un periodo di 24 ore, iniziando dalla mezzanotte di domenica. L'annuncio, diffuso attraverso canali ufficiali, non riguarda né i missili né le truppe, ma si concentra esclusivamente sulle armi aereee di grosso calibro. L'intento dichiarato è quello di creare uno spazio di tregua per consentire la riparazione delle infrastrutture energetiche danneggiate durante i mesi di conflitto, in particolare quelle che servono a garantire il riscaldamento invernale nelle città del sud e del centro della Russia.

