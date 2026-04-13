Lunedì 13 aprile, intorno alle 14, un incendio si è sviluppato lungo la Paullese, nel comune di Montanaso Lombardo. L’incendio ha riguardato un camion che trasportava bancali, creando momenti di preoccupazione tra i passanti e le autorità presenti sul posto. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile, lungo la Paullese, all’altezza di Montanaso Lombardo, dove intorno alle ore 14 si è sviluppato un incendio che ha coinvolto un furgone adibito al trasporto di bancali. Sul posto sono intervenute diverse squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi, con l’invio di un’autopompa e di un’autobotte, affiancate da un’ulteriore autobotte, proveniente dal distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano. All’arrivo dei soccorritori, l’unico occupante del mezzo era già riuscito a uscire autonomamente dal veicolo e non ha riportato ferite. I vigili del fuoco hanno...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Montanaso Lombardo, incendio sulla Paullese: prende fuoco camion che trasporta bancali

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