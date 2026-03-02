Camion che trasporta mangimi finisce nel canalone | spavento sulla superstrada

Un camion che trasportava mangimi è finito nel canalone sulla superstrada di Tochiaro. Dopo aver sfondato il guardrail, il veicolo è scivolato nella cunetta e ha proseguito la sua corsa per circa 500 metri. L’incidente ha causato spavento tra gli automobilisti che transitavano in quel tratto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per mettere in sicurezza la zona.

TOCHIAROLO - Ha sfondato il guardrail ed è finito nella cunetta, dove ha proseguito la sua corsa per circa 500 metri. Fortunatamente non ha riportato neanche un graffio il conducente di un camion che trasportava mangimi, coinvolto in un incidente che nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 2 marzo).