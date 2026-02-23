Prende fuoco un camion che trasporta balloni di fieno | caos lungo la via Emilia

Un camion che trasportava balle di fieno ha preso fuoco, probabilmente a causa di un problema meccanico, mentre attraversava la via Emilia vicino a Rimale. Le fiamme si sono propagate rapidamente, creando un incendio visibile a distanza e bloccando il traffico sulla strada principale. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La strada rimane chiusa in entrambe le direzioni.

Un camion che trasportava balloni di fieno ha preso fuoco, per cause in corso di accertamento, mentre stava percorrendo la via Emilia, all'altezza di Rimale. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 23 febbraio. L'allarme è scattato verso le 18.30 e sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco da Fidenza e da Fiorenzuola d'Arda. Il conducente del mezzo pesante non è rimasto ferito. In seguito al rogo si sono create code e rallentamenti lungo la via Emilia.

Schianto tra camion e ambulanza lungo la via Emilia a SanguinaroLungo la via Emilia a Sanguinaro, venerdì 16 gennaio poco prima di mezzogiorno, si è verificato uno scontro tra un camion e un'ambulanza.

Esplosione di un camion che trasporta ossigeno a Bibbiena: tre feriti lievi, attivata la maxi emergenzaQuesta mattina a Bibbiena, alle die 10.

