I migliori anni ' 80 allo Stone Rose con Monia & the Saints Band

Vieni a vivere un viaggio negli anni '80 con Monia & The Saints Band allo Stone Rose di Negrar, sabato 31 gennaio alle 21.30. La band propone un repertorio che combina energia e raffinatezza, offrendo un’esperienza musicale autentica e coinvolgente. Un’occasione per rivivere le emozioni di un’epoca indimenticabile, in un’atmosfera semplice e accogliente.

Sabato 31 gennaio dalle ore 21.30 allo Stone Rose di Negrar sbarcano i favolosi anni '80:Monia & The Saints Band è una band che unisce energia, eleganza e grande passione musicale. Guidata dalla voce intensa e carismatica di Monia, la band propone uno spettacolo coinvolgente capace di emozionare e far vibrare il pubblico fin dalle prime note.La band è composta da musicisti affiatati e di grande esperienza: Franco Dal Mas alle tastiere, Marco Riolfi alla chitarra, Barbara Dal Frà alla batteria e Alberto Miccoli al basso. Insieme costruiscono un sound solido, dinamico e ricco di sfumature, dove groove, potenza ed eleganza convivono in perfetto equilibrio.🔗 Leggi su Veronasera.it

