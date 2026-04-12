A Montecarlo si sta giocando la finale del Masters 1000, un appuntamento importante nel tennis maschile. Per la prima volta nel 2026, si affrontano l’italiano e lo spagnolo, in una sfida che determinerà il nuovo numero uno del ranking mondiale. Dopo un primo set combattuto, l’italiano ha conquistato il tie-break, aprendo la strada per una partita che si preannuncia molto equilibrata.

La finale del Masters 1000 del Principato è la prima sfida tra Sinner e Alcaraz del 2026, e vale il primato in classifica. Inizio di partita equilibrato, ma condizionato dal vento. Il primo set si è deciso al tie-break, dopo un’ora e 14 minuti di match, e un break per parte nei primi giochi dell’incontro. A spuntarla, 7 punti a 5, è stato Sinner. Sinner si è presentato all’appuntamento di oggi dopo una semifinale senza storia contro Alexander Zverev, travolto 6-1 6-4 in poco più di un’ora e venti minuti. Lo spagnolo ha superato il padrone di casa Valentin Vacherot con un doppio 6-4, in una partita più equilibrata di quanto dica il punteggio. Quello dell’azzurro è stato invece un successo netto, l’ottavo consecutivo nei confronti diretti con il tedesco.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Montecarlo, Sinner-Alcaraz per il trono del tennis. All’italiano il primo set al tie-break

LIVE Sinner-Alcaraz 6-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si va al tie-break dopo oltre un’oraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Ace esterno dello spagnolo! 5-3 Servizio esterno vincente di Alcaraz.

Sinner, esordio a Montecarlo contro Humbert: l’italiano vince il primo setJannik Sinner debutta oggi, martedì 7 aprile 2026, al Masters 1000 di Montecarlo affrontando il francese Ugo Humbert sul Campo Centrale nel secondo...