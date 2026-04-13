Momo 39 donazioni e 7 nuovi volontari | i risultati della collaborazione tra Avis e la residenza Squarini

Domenica 12 aprile la residenza Sereni Orizzonti "Massimo Squarini" di Momo ha ospitato una giornata dedicata alla raccolta di sangue, organizzata in collaborazione con Avis. L'appuntamento ha registrato la partecipazione di oltre 50 persone, confermando l'efficacia di un protocollo di.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Successo a Gualdo per l’Avis. Crescono donazioni e volontariGUALDO TADINO – Sono cresciuti "i numeri" dell’Avis nel 2025: ci sono stati più volontari e più donazioni.

Sulle tribune 170 volontari Avis. Allegra campagna delle donazioniSaranno oltre 170 i volontari e le volontarie di Avis Toscana che oggi dalle 15 porteranno lungo il corso mascherato del Carnevale di Viareggio i...