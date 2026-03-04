Successo a Gualdo per l’Avis Crescono donazioni e volontari

A Gualdo Tadino, nel 2025, l’Avis ha registrato un aumento di donatori e di donazioni. La squadra di volontari è più numerosa rispetto all’anno precedente. I dati evidenziano una crescita significativa, che riguarda sia la partecipazione attiva che le unità di sangue raccolte. La comunità locale ha mostrato una maggiore attenzione alla causa, contribuendo a rafforzare il ruolo dell’associazione.

GUALDO TADINO – Sono cresciuti "i numeri" dell’Avis nel 2025: ci sono stati più volontari e più donazioni. Lo ha comunicato il presidente Maurizio Brunetti alla partecipata assemblea ordinaria degli iscritti, svoltasi nel salone del Cvs-Caritas. I donatori attivi sono 741, sono stati accolti 63 nuovi donatori, si sono registrare 1.231 trasfusioni, 95 in più rispetto al 2024. "Sono risultati significativi – è stato detto – soprattutto alla luce di un contesto sociale segnato da calo demografico, mobilità giovanile per studio e lavoro e in controtendenza rispetto a molti altri contesti regionali". Numerose sono state le iniziative... 🔗 Leggi su Lanazione.it

