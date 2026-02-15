Sulle tribune 170 volontari Avis Allegra campagna delle donazioni

Saranno oltre 170 i volontari e le volontarie di Avis Toscana che oggi dalle 15 porteranno lungo il corso mascherato del Carnevale di Viareggio i colori e il messaggio della donazione soprattutto di plasma dell'associazione volontari italiani del sangue. L'iniziativa è organizzata da Avis Regionale Toscana, in collaborazione con Avis Comunale di Viareggio e la Consulta Giovani Toscana. Un legame ormai consolidato nel tempo, che anche per l'edizione 2026 si rinnova all'insegna dell'entusiasmo, della partecipazione e dei valori della solidarietà. I partecipanti animeranno la tribuna del Carnevale, con il colore giallo plasma per promuovere la donazione di questo prezioso componente, da cui si realizzano farmaci salvavita.