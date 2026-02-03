Al teatro Sant' Eugenio va in scena Signore signori ed eventuali una commedia tutta da ridere sulla maternità

3 feb 2026

Al teatro Sant'Eugenio prosegue, con una commedia tutta da ridere dal titolo "Signore, Signori. ed eventuali", la stagione 2025-2026. Scritto da Daniela e Lavinia Pupella, lo spettacolo vedrà in scena la stessa Daniela Pupella con Leonardo Campanella, Nando Chifari, Iaia Corcione, e Francesca.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

