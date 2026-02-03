Al teatro Sant' Eugenio va in scena Signore signori ed eventuali una commedia tutta da ridere sulla maternità
Al teatro Sant'Eugenio prosegue, con una commedia tutta da ridere dal titolo "Signore, Signori. ed eventuali", la stagione 2025-2026. Scritto da Daniela e Lavinia Pupella, lo spettacolo vedrà in scena la stessa Daniela Pupella con Leonardo Campanella, Nando Chifari, Iaia Corcione, e Francesca.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Al teatro Sant'Eugenio Francesco Rizzuto è ''il vigile palermitano'': una commedia tra gag e consigli utili
Al sant'Eugenio in scena ''cuori sioux'': un appuntamento per tutta la famiglia
