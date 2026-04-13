Modena ancora prima in Italia per spesa delle famiglie in beni durevoli ma il budget cala
Nel 2025, le famiglie dell’Emilia-Romagna hanno speso circa 7,12 miliardi di euro in beni durevoli, registrando una diminuzione dell’1,3% rispetto all’anno precedente. La regione si conferma la prima in Italia per la spesa in questo settore, anche se il budget totale si riduce leggermente. I dati indicano che, nonostante il calo, l’Emilia-Romagna mantiene il primato nel valore delle spese per beni duraturi.
Nel 2025 la spesa per beni durevoli in Emilia-Romagna si è attestata a 7,12 miliardi di euro, in calo dell’1,3% rispetto all’anno precedente. L'Osservatorio Annuale Consumi di Findomestic, giunto alla 32° edizione, evidenzia un calo più contenuto rispetto alla media nazionale (-2,1%) e conferma.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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