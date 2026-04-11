Nel 2025, in Emilia-Romagna, la spesa per beni durevoli ha raggiunto i 7,12 miliardi di euro, registrando una diminuzione dell’1,3% rispetto all’anno precedente. Tra le province della regione, Rimini si colloca all’ultimo posto per quanto riguarda l’entità della spesa in questo settore. Nonostante ciò, si conferma una preferenza per i motoveicoli, che continuano a essere acquistati con costanza.

Nel 2025 la spesa per beni durevoli in Emilia-Romagna si è attestata a 7,12 miliardi di euro, in calo dell’1,3% rispetto all’anno precedente. L’Osservatorio Annuale Consumi di Findomestic, giunto alla 32esima edizione, evidenzia un calo più contenuto rispetto alla media nazionale (-2,1%) e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Per cosa spendono oggi i lombardi? Spesa per i beni durevoli in calo del 2,4%: ecco cosa incideMilano, 25 marzo 2026 – Nel 2025 la spesa per i beni durevoli in Lombardia si è attestata a 15,4 miliardi di euro, con una flessione del 2,4%...

Gioco d'azzardo, Croatti (M5S): "A Rimini la terza spesa pro capite più alta della Regione"“I dati del report Pane & Azzardo, indagine sul gioco d’azzardo di Federconsumatori e Cgil, sono sempre più drammatici.

Temi più discussi: Beni durevoli, Rimini ultima in regione per spesa. Ma non si rinuncia ai motoveicoli; Riminesi, un popolo sullo scooter. Crollano gli acquisti di auto nuove; Osservatorio Findomestic: A Rimini crescono gli acquisti di motoveicoli; Riminesi un popolo sullo scooter Crollano gli acquisti di auto nuove.

Riminesi, un popolo sullo scooter. Crollano gli acquisti di auto nuoveLa spesa in beni durevoli si è ridotta nel 2025 dell’1,7%, con la provincia al 61esimo posto nazionale. Va male anche l’elettronica. L’eccezione nell’acquisto di motocicli, con la 23esima posizione . ilrestodelcarlino.it

Osservatorio consumi: le famiglie riminesi fanalino di coda. Bene moto e mobiliNel 2025 la spesa per beni durevoli in Emilia-Romagna si è attestata a 7,12 miliardi di euro, quarta in Italia, in calo dell’1,3% rispetto all’anno precedente. Fanalino di coda in Regione e 61esima ne ... msn.com

Locomotiva dei consumi italiani ma con il fiato più corto. Nel 2025, in Lombardia, la spesa delle famiglie per i beni durevoli si ferma a 15,4 miliardi di euro, in calo del 2,4 per cento rispetto all'anno precedente. Una frenata che pesa senza però intaccare il prim - facebook.com facebook

In Sicilia spesa beni durevoli a -0,5% ma meglio del dato nazionale (-2,1%). Osservatorio Findomestic: auto usate, motocicli ed elettrodomestici i settori trainanti #ANSA x.com