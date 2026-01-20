Mannequin skin | l' effetto pelle lumi-matte archivierà la glass skin?

La mannequin skin, definita come un effetto pelle «lumi-matte», rappresenta un’evoluzione rispetto alla tradizionale glass skin. Questa tendenza, emersa dalle passerelle di stagione, propone una pelle dall’aspetto naturale e luminoso, ma con una finitura più opaca. In questo articolo analizzeremo le caratteristiche di questa nuova interpretazione e il suo possibile impatto sulle tendenze di bellezza attuali.

Dimenticate, infatti, quell'effetto pelle rugiadosa, quasi riflettente, che ha dominato la scena beauty per tutto questo tempo. Adesso, l'obiettivo è un altro: ottenere un effetto porcellana radioso, ma mat. Insomma, potremmo definirla un'evoluzione della glass skin in formato semi-opaco, ma con punti luce perfettamente calibrati per donare quella dose di radiosità che rimane imprescindibile. La luminosità, infatti, anche qui è protagonista, ma, a differenza della desiderata pelle di vetro, ambisce a un risultato più scolpito, dove solo alcuni punti strategici del viso vengono illuminati a dovere permettendo così di valorizzare le zone maggiormente in rilievo - come per l'appunto il naso, o gli zigomi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

