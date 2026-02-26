Ditonellapiaga sfida Patrizia Mirigliani | caos sul nome Miss Italia!

Una cantante ha coinvolto pubblicamente il nome di Miss Italia nel suo nuovo album, suscitando reazioni e discussioni. La questione riguarda l’utilizzo del marchio e ha portato a una presa di posizione ufficiale. La situazione ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino il mondo dello spettacolo e delle competizioni di bellezza, generando un dibattito sulla proprietà e l’uso dei marchi.

Patrizia Mirigliani avvia azioni legali contro Ditonellapiaga per l’uso del nome Miss Italia nel nuovo album. Ecco cosa è successo e la replica della cantante. È scontro aperto tra Patrizia Mirigliani e Ditonellapiaga. Questa mattina la patron di Miss Italia ha rotto il silenzio con una nota ufficiale destinata a far rumore: nel mirino c’è la cantante romana, rea di aver scelto “Miss Italia” come titolo del suo nuovo album e di un brano ancora inedito, atteso dopo il Festival di Sanremo. Secondo quanto diffuso dall’organizzazione, l’utilizzo del nome sarebbe “indebito” e lesivo dei diritti esclusivi legati allo storico concorso di bellezza. Non solo. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

