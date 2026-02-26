Mirigliani | Ditonellapiaga rischia stereotipi con Miss Italia

Patrizia Mirigliani, organizzatrice di Miss Italia, critica la canzone Miss Italia di Ditonellapiaga per presunto sfruttamento del marchio e rischio di stereotipi Sanremo, 25 febbraio 2026 – Patrizia Mirigliani, storica organizzatrice di Miss Italia, ha espresso forti critiche alla canzone Miss Italia di Ditonellapiaga, in gara al Festival di Sanremo. Secondo Mirigliani, il brano rischia di sfruttare il marchio Miss Italia senza rispettarne i valori e potrebbe veicolare stereotipi contrastanti con l'immagine inclusiva del concorso. Mirigliani ha sottolineato che l'uso del marchio Miss Italia da parte della cantante e della sua casa discografica non è stato condiviso con gli organizzatori del concorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

