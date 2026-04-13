Il Tribunale di Roma ha deciso di respingere il ricorso presentato dal concorso Miss Italia riguardo al titolo dell’ultimo album dell’artista Ditonellapiaga. La causa legale si è conclusa con questa decisione, confermando la pronuncia di primo grado. La vicenda riguarda la contestazione sulla proprietà del titolo e si è conclusa con il rigetto della richiesta di annullamento.

Sembra che l’iter legale sul titolo del nuovo album di Ditonellapiaga sia arrivato ad una conclusione: il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso da parte del concorso. Dunque, Miss Italia è definitivamente il nome dell’album. La cantante si mostra contenta che fatto che “esprimersi artisticamente in libertà sia un valore importante da tutelare” Un aggiornamento importante sul titolo-gate che riguarda il nome del nuovo album di Ditonellapiaga, ovveroMiss Italia.Il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso relativo al cambiamento del nome dell’album. Dunque, la cantante può mantenere il titolo originale del suo progetto. Una decisione che ribalta completamente la situazione, infatti, a causa della denuncia di Patrizia Mirigliani,l’album ha rischiato di non uscire per nulla.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Miss Italia, Ditonellapiaga vince la causa: ricorso rigettato

Rigettato ricorso, Miss Italia è il titolo del nuovo album di DitonellapiagaIl Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso relativo all'utilizzo del titolo Miss Italia, confermando che il nuovo album di Ditonellapiaga potrà...

Il disco di Ditonellapiaga è salvo: il tribunale di Roma ha rigettato il ricorso sull’utilizzo del titolo “Miss Italia”. Scongiurato il ritiro delle copie già distribuiteDitonellapiaga, gli avvocati avvocati Domenico Capra, Donato Brienza e la casa discografica BMG possono tirare un sospiro di sollievo.