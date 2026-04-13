Il disco di Ditonellapiaga è salvo | il tribunale di Roma ha rigettato il ricorso sull’utilizzo del titolo Miss Italia Scongiurato il ritiro delle copie già distribuite

Il tribunale di Roma ha respinto il ricorso riguardante l’uso del titolo “Miss Italia” nel disco di Ditonellapiaga. La decisione evita il ritiro delle copie già distribuite e permette alla cantante e alla casa discografica di continuare a commercializzare il disco senza ulteriori impedimenti legali. Gli avvocati coinvolti hanno comunicato l’esito della sentenza, che chiarisce la posizione del giudice sulla questione.

Ditonellapiaga, gli avvocati avvocati Domenico Capra, Donato Brienza e la casa discografica BMG possono tirare un sospiro di sollievo. Il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso relativo all’utilizzo del titolo “Miss Italia”, confermando che il nuovo album dell’artista potrà mantenere la sua denominazione originale. Scongiurato quindi il ritiro delle copie già distribuite nei negozi. “È bello sapere che la possibilità di potersi esprimere artisticamente in libertà sia considerato un valore importante da tutelare, soprattutto quando non si intacca la dignità altrui. – ha detto l’artista – Credo nella potenza delle immagini, nel loro potere evocativo per raccontare un vissuto o un’emozione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il disco di Ditonellapiaga è salvo: il tribunale di Roma ha rigettato il ricorso sull’utilizzo del titolo “Miss Italia”. Scongiurato il ritiro delle copie già distribuite Rigettato ricorso, Miss Italia è il titolo del nuovo album di DitonellapiagaIl Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso relativo all'utilizzo del titolo Miss Italia, confermando che il nuovo album di Ditonellapiaga potrà... Leggi anche: Miss Italia porta in tribunale Ditonellapiaga. In bilico il titolo del disco in uscita domani