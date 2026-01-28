Percorsi abilitanti 2025-26 MUR autorizza circa 60.000 posti DECRETI

Sono circa 60.000 i posti approvati dal Ministero dell’Istruzione per i percorsi di formazione e abilitazione dei docenti in vista dell’anno scolastico 2025-2026. Il decreto ufficiale è stato firmato, aprendo le iscrizioni a un numero significativo di candidati che vogliono entrare in cattedra.

Sono circa 60.000 i posti autorizzati per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti per l’anno accademico 2025-2026. Il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha firmato il decreto (numero 138 del 27 gennaio 2026) che indica le disposizioni per l’avvio dei percorsi di abilitazione all’insegnamento per le istituzioni universitarie e AFAM (l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica). I percorsi universitari e accademici sono rivolti ai docenti di posto comune delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. I posti comprendono anche gli insegnamenti tecnico-pratici.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

