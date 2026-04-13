Mirwan Suwarso dopo Como-Inter | Chi manca di rispetto allo stadio non sarà il benvenuto

Dopo la partita tra Como e Inter, il presidente del Como ha espresso dispiacere per alcuni comportamenti dei tifosi nei confronti della dirigenza nerazzurra. Ha dichiarato che chi manca di rispetto non sarà più accolto allo stadio, sottolineando la sua delusione per quanto accaduto. Le sue parole sono arrivate in un momento di discussione sui comportamenti dei supporter durante l’incontro.

Il presidente dei lariani "deluso" per il comportamento di alcuni tifosi nei confronti della dirigenza interista. Il messaggio sui social: "Scherni e insulti nella tribuna d'onore non rappresentano il club che stiamo costruendo. Minano i valori stessi che difendiamo".🔗 Leggi su Fanpage.it Como, il piano di Suwarso: futuro Nico Paz e nuovo stadioIl futuro tecnico e societario del Como si gioca su un equilibrio delicato tra ambizioni sportive e gestione del patrimonio infrastrutturale. Lazio-Milan con i tifosi laziali allo stadio “per l’ultima volta in stagione”: niente derby e Inter?La protesta dei tifosi della Lazio contro Lotito va avanti ma i gruppi organizzati hanno deciso che saranno allo stadio per l'ultima volta in...