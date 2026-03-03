Leo Gassmann ha commentato le dichiarazioni del padre sul duetto Morandi - Tredici Pietro a Sanremo 2026, affermando che lui e suo padre pensano in modo diverso. L’attore ha spiegato di non essere potuto andare all’Ariston per presentare la serie Guerrieri, di cui è protagonista, perché suo padre è un cantante. Le parole di Gassmann chiariscono la differenza tra loro.

Per capire meglio, torniamo ai giorni che hanno preceduto la 76ª edizione del Festival. Alessandro Gassmann aveva detto all’Ansa: «Esiste una regola che dice che se c'è un cantante a Sanremo, i suoi parenti non possono andare, nemmeno come ospiti, sul palco dell'Ariston». Così, quando nella serata delle cover ha visto Gianni Morandi raggiungere il figlio Tredici Pietro sul palco per cantare insieme, ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa, scrivendo su Instagram un post (poi rimosso): «Quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al Festival, e sono assolutamente d’accordo, regola senza senso». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Leo Gassmann dopo le parole del padre sul duetto Morandi - Tredici Pietro a Sanremo 2026: «Io e papà non siamo la stessa persona, ragioniamo in modo diverso»

“Mio papà chiedeva solo chiarezza sul regolamento. Stimiamo la famiglia Morandi”: Leo Gassmann spegne le polemiche dopo l’affondo del padre Alessandro su Tredici PietroLeo Gassmann è stato tra gli ospiti che hanno preso parte allo speciale di “Domenica In” dedicato al Festival di Sanremo appena conclusosi.

Leo Gassmann dopo l’affondo di papà Alessandro su Tredici Pietro e Gianni Morandi: “Io e mio padre siamo due persone diverse, che ragionano in maniera diversa. Credo intendesse che a volte ci sono regole poco chiare”Gianni Morandi ha cantato a sorpresa con il figlio Tredici Pietro durante la serata delle cover, la penultima di Sanremo 2026.

Contenuti utili per approfondire Leo Gassmann

Temi più discussi: Mio papà chiedeva solo chiarezza sul regolamento. Stimiamo la famiglia Morandi: Leo Gassmann spegne le polemiche dopo l'affondo del padre Alessandro su Tredici Pietro; Sanremo 2026, Leo Gassmann con Naturale. Il testo e la recensione della canzone; Leo Gassmann: Mio padre è diventato molto più espansivo, non ha più paura di invadere il mio spazio. Per Sanremo ho rinunciato all'alcol, non bevo da due mesi; Festival di Sanremo 2026 - Leo Gassmann e Aiello - Era già tutto previsto - Video.

Leo Gassmann: chi è, compagna, età e vita privata/ L’eleganza A Sanremo e l’amore per Arianna Di ClaudioChi è Leo Gassmann: figlio e nipote d'arte sta partecipando alla sua terza partecipazione al Festival di Sanremo, dopo aver vinto tra le Nuove proposte ... ilsussidiario.net

Mio papà chiedeva solo chiarezza sul regolamento. Stimiamo la famiglia Morandi: Leo Gassmann spegne le polemiche dopo l’affondo del padre Alessandro su Tredici PietroA Domenica In, Leo Gassmann interviene sulla polemica sollevata dal padre Alessandro riguardo la presenza dei Morandi a Sanremo ... ilfattoquotidiano.it

Leo Gassmann commenta la polemica dei "figli di.." a Sanremo - facebook.com facebook

Leo Gassmann: «Da papà nessuna polemica con Morandi. Chiedeva chiarezza con ironia» x.com