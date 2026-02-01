Passo Corese In casa aveva oltre 60 grammi di cocaina e un etto di hashish Arrestato dai Carabinieri un 62enne incensurato Sequestrate le armi che deteneva legalmente

I Carabinieri di Passo Corese hanno arrestato un uomo di 62 anni trovato con oltre 60 grammi di cocaina e un etto di hashish in casa. Durante la perquisizione, hanno sequestrato anche alcune armi che l’uomo possedeva legalmente. L’incensurato ora si trova in carcere in attesa di processo.

Cronache Cittadine PASSO CORESE – I Carabinieri della Stazione di Passo Corese hanno tratto in arresto in flagranza un uomo di 62

