i giochi olimpici portano a milano un indotto da 319 milioni e 725mila spettatori

I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 portano nella città quasi 320 milioni di euro. L’indotto economico stimato supera i 319 milioni di euro, con oltre 725 mila spettatori presenti o coinvolti nelle varie manifestazioni. La città si prepara ad accogliere un grande flusso di visitatori e di denaro, che si tradurrà in nuove opportunità e investimenti.

Milano, 4 febbraio 2026 - Un fiume di soldi a marchio olimpico: per la città di Milano è di 319 milioni di euro l'indotto economico dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Lo rileva il Centro studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. La Fiamma Olimpica – accesa il 26 novembre a Olimpia, in Grecia – intanto sta per concludere il suo viaggio: giovedì 5 febbraio entrerà a Milano e venerdì 6 approderà allo Stadio San Siro, dove accenderà il braciere durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026. I tedofori e la torcia procedono a piedi o su un veicolo, a seconda dei tratti di strada, con o senza un convoglio al seguito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

