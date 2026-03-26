I carabinieri della stazione di Arienzo hanno arrestato ieri pomeriggio una donna di 50 anni, già nota alle forze dell’ordine, con l’accusa di spaccio di cocaina all’interno della propria abitazione. L’intervento è stato condotto con un’irruzione nella residenza dell’arrestata, che è stata trovata in possesso di sostanza stupefacente. L’operazione si è conclusa con la sua detenzione.

In totale sequestrati 33 dosi di cocaina, già suddivise in quantità differenti e pronte per essere cedute agli acquirenti, un bilancino di precisione e 30 euro in contanti Spaccia cocaina all'interno della propria abitazione ma viene scoperta dai carabinieri e arrestata. L'intervento condotto dai carabinieri della Stazione di Arienzo nel pomeriggio di ieri, 25 marzo, ha portato all’arresto di una 50enne del posto, già nota alle forze dell’ordine, ritenuta responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è scaturito da un controllo sul territorio che ha consentito ai militari dell’Arma di risalire alla presunta base di spaccio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Spaccia cocaina nella sua abitazione: i carabinieri fanno irruzione e l'arrestano

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