Paura a Caltavuturo incendio in un' abitazione | salvato un 60enne
Un incendio si è sviluppato ieri nel tardo pomeriggio in un’abitazione di via Roma a Caltavuturo. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in sicurezza l'edificio e di salvare un uomo di 60 anni. L’evento ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, che si sta attivando per capire le cause dell’incendio.
E' successo ieri pomeriggio. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, è stato poi spento Paura nel tardo pomeriggio di ieri a Caltavuturo per un incendio divampato in un'abitazione in via Roma. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno tratto in salvo un 60enne che si trovava all'interno della palazzina di tre piani coinvolto dal rogo. L'uomo è fortunatamente rimasto illeso. L'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, è stato spento.
