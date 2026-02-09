Lite familiare a Cagliari minaccia il fratello con un coltello | arrestato

I Carabinieri di Cagliari hanno arrestato un uomo di 49 anni dopo una lite in famiglia. L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine, ha minacciato il fratello con un coltello durante un diverbio. La scena è finita con l’intervento dei militari, che hanno portato l’uomo in caserma. Nessuno è rimasto ferito, ma la situazione si è sbloccata solo grazie alla prontezza dei militari.

Un uomo di 49 anni, residente a Cagliari e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ieri sera dai Carabinieri a seguito di una lite familiare culminata in minacce al fratello con un coltello. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato una possibile escalation della violenza, portando all’arresto dell’uomo e al suo trasferimento nella casa circondariale di Uta. La serata di ieri a Cagliari è stata scossa da un episodio di violenza domestica che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. Una chiamata al numero unico di emergenza 112 ha segnalato una situazione di forte tensione in un’abitazione cittadina, dove un uomo stava minacciando il fratello con un’arma bianca.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Sora, una lite familiare ha rischiato di degenerare in tragedia.

A Vallata, i Carabinieri sono intervenuti per una lite familiare che ha portato all'arresto di un uomo di 46 anni.

