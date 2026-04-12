L’ombra della mafia nel sistema toscano degli appalti 11 arresti Minacce e intimidazioni verso le imprese

Nella regione toscana, i carabinieri hanno eseguito undici arresti legati a un’indagine sulla presenza della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Le indagini hanno portato alla luce minacce e intimidazioni rivolte alle imprese coinvolte, che si sono rivolte alle forze dell’ordine per denunciare le pressioni subite. L’operazione ha coinvolto diverse persone e ha evidenziato come il sistema degli appalti possa essere stato influenzato dall’attività criminale.

Siena, 12 aprile 2026 – I carabinieri del Comando Provinciale di Siena, su delega della procura di Firenze – Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone, tutte di origine campana, indagate per estorsione e tentata estorsione aggravate dal metodo mafioso, minaccia a pubblico ufficiale e tentata violenza privata. https:www.lanazione.itvideola-mafia-nel-sistema-toscano-degli-appalti-11-arresti-etwiond6 Dettagli dell'operazione. L’operazione, denominata Contractus, si è svolta nelle province di Napoli, Caserta, Prato, Firenze e Udine. Per 7 indagati è stata disposta la custodia in carcere, mentre per 4 sono stati stabiliti gli arresti domiciliari.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’ombra della mafia nel sistema toscano degli appalti, 11 arresti. Minacce e intimidazioni verso le imprese Leggi anche: La mafia nel sistema toscano degli appalti, 11 arresti “Mister Asfalto” verso il processo: gli appalti pilotati, le dichiarazioni su fondi al Pd Lazio e l’ombra del sistema GiubileoCi sono anche un decennio di presunti finanziamenti illeciti erogati nei confronti del Partito Democratico del Lazio tra le accuse contestate a Mirko...