Milano volo easyJet per Manchester decolla con 34 passeggeri su 156 | gli altri abbandonati in aeroporto

Domenica 12 aprile 2025 all’aeroporto di Milano Linate, il volo easyJet 5420 diretto a Manchester è partito con soltanto 34 passeggeri, su un totale di 156 posti prenotati. Molti dei passeggeri prenotati sono rimasti in attesa in aeroporto, senza riuscire a salire a bordo. L'evento ha suscitato reazioni tra i presenti e ha generato interrogativi sulla gestione del volo e sulle motivazioni dell’abbassamento così drastico del numero di passeggeri.

Domenica 12 aprile 2025 all’aeroporto di Milano Linate si è consumato un episodio che ha dell’incredibile: il volo easyJet 5420 diretto a Manchester è decollato con appena 34 passeggeri a bordo su 156 prenotati. Gli altri 122 viaggiatori sono rimasti bloccati a terra, vittime di code interminabili ai controlli di frontiera causate dall’introduzione del nuovo sistema di ingresso e uscita dell’Unione Europea. L’EntryExit System (EES) è entrato in vigore venerdì 10 aprile in alcuni aeroporti dell’area Schengen, dopo ripetuti rinvii. Il nuovo sistema prevede la raccolta di dati biometrici come impronte digitali e scansioni facciali per tutti i cittadini extracomunitari che entrano ed escono dall’area Schengen.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Milano, volo easyJet per Manchester decolla con 34 passeggeri su 156: gli altri abbandonati in aeroporto Easyjet lascia a terra 122 persone del volo da Linate a Manchester, odissea dei passeggeri: "Malori e vomito"Easyjet ha lasciato a terra 122 persone del volo da Milano Linate a Manchester a causa di ritardi nei controlli di frontiera. Svenimenti e attacchi di vomito: caos a Linate per i nuovi controlli EES. EasyJet decolla lasciando 121 passeggeri a terraNon bastava l’incubo dei voli sempre più cari e le turbolenze geopolitiche legate all’aumento del costo del carburante.