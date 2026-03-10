Misano Adriatico si appresta ad ospitare più di 8.000 atleti per una serie di eventi sportivi residenziali organizzati dal C. La località si prepara ad accogliere partecipanti provenienti da diverse regioni, mentre le strutture ricettive si adeguano alle esigenze di questa grande affluenza. La manifestazione coinvolge diverse discipline sportive, attirando sia atleti che appassionati. L’evento si svolge nel centro della città e nelle aree circostanti.

Misano Adriatico si prepara ad accogliere un flusso umano imponente, con oltre 8.000 presenze attese per una serie di eventi sportivi residenziali organizzati dal C.S.I. Milano. La città romagnola diventerà per tre fine settimane il palcoscenico principale per tornei di calcio a 7, calcio a 11 e pallavolo, ospitando atleti e accompagnatori in un’operazione logistica coordinata con Costa Hotels. La collaborazione tra l’amministrazione locale e il comitato milanese del Centro Sportivo Italiano punta a trasformare il periodo primaverile in un momento di attivazione turistica fuori stagione. I numeri indicano che la sinergia ha già generato risultati positivi negli anni precedenti, confermando la validità di questo modello di organizzazione sportiva itinerante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Misano ospita 8.000 atleti: sport e turismo si fondono

Articoli correlati

Attesi a Misano oltre 8mila tra atleti e accompagnatori per i tornei Residenziali On-Tour organizzati dal C.s.i. MilanoScatteranno nel weekend, a Misano Adriatico, i Tornei Residenziali On-Tour organizzati dal C.

Turismo tutto l’anno dalle piste del Cimone alle curve di MisanoDalle piste innevate del Monte Cimone alle curve del Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli’: è partita ieri da Sestola, la stagione 2026 del...