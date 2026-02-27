enogastronomia incontri in libreria e spettacoli per tutti

Sanremo si prepara a vivere una serata intensa con eventi che coinvolgono appassionati di enogastronomia, incontri in libreria e spettacoli per tutte le età. Nella sala Fallaci di Cologno Monzese, alle ore 20, si svolgerà la proiezione della serata cover, portando sul palco musica e intrattenimento in attesa della finale del festival.

Sanremo è Sanremo. In attesa di conoscere il vincitore del festival, stasera alle 20 nella sala Fallaci di Cologno Monzese proiezione dalla città dei fiori della serata cover. Stasera alle 21 al teatro Rossi di Casalpusterlengo (Lo) in programma ’La scuola dei mariti e delle mogli’. Domani alle 20.45 al teatro Alle vigne di Lodi Giampiero Ingrassia e Mariangela Bargilli porteranno ’Ti ho sposato per allegria’. Il 3 marzo alle 21 Edoardo Prati al teatro Nuovo di Arcore (Mi) porterà in scena ’Cantami d’amore’ in cui lo studente traduce la vita attraverso la sua passione: i grandi classici della letteratura. Domani alle 21 al teatro Mastroianni di San Martino Siccomario (Pv) per la rassegna ’Argini’ sarà la volta di ’Nessuno-Un’odissea’ di e con Andrea Robbiano diretto da Francesca Mazzarello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

