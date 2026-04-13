Milano chiama esperti ESG | nuove sfide green per architetti e ingegneri

A Milano, BNP Paribas Real Estate ha avviato una ricerca di professionisti nel settore immobiliare, cercando architetti e ingegneri con competenze specifiche in sostenibilità. L’obiettivo è rafforzare il team locale con figure specializzate in progetti green e innovativi. La ricerca si concentra sulla regione Lombardia, con sede operativa nella città, e mira a rispondere alle nuove esigenze legate alla sostenibilità nel settore edilizio.

BNP Paribas Real Estate ha avviato una ricerca di profili professionali in Lombardia, con sede a Milano, per inserire nuovi architetti e ingegneri specializzati nel settore della sostenibilità immobiliare. La selezione è rivolta specificamente a professionisti dotati di partita IVA che opereranno all'interno del dipartimento Technical Advisory, supportando le attività del team ESG nella gestione di patrimoni immobiliari per conto terzi. L'opportunità si colloca in un ambito strategico per il gru .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano chiama esperti ESG: nuove sfide green per architetti e ingegneri Architetti e ingegneri insieme per valorizzare l'architettura storicaFirenze, 1 febbraio 2026 - Lo stretto rapporto tra architetti e ingegneri nel conservare, restaurare e valorizzare l' architettura storica è quanto... Rigenerazione urbana a Montevescovado, l'incontro con architetti e ingegneriIn sintesi, gli interventi prevedono: abbattimento e ricostruzione prefabbricati pesanti - II lotto; nuovo parco pubblico e innesto stradale tra il...