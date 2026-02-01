Architetti e ingegneri insieme per valorizzare l' architettura storica

Firenze si prepara a mettere in risalto il patrimonio storico. Architetti e ingegneri si sono incontrati per parlare di come conservare e valorizzare l’architettura antica della città. Durante il convegno alla Palazzina Reale, hanno discusso di progetti e metodi per proteggere il patrimonio, sottolineando la stretta collaborazione tra le due figure professionali. L’evento, organizzato dall’Ordine degli Architetti, ha riunito esperti e professionisti pronti a lavorare insieme per il futuro dell’architettura storica toscana.

Firenze, 1 febbraio 2026 - Lo stretto rapporto tra architetti e ingegneri nel conservare, restaurare e valorizzare l' architettura storica è quanto emerso nel corso del convegno alla Palazzina Reale di Firenze Santa Maria Novella, organizzato il 29 gennaio dalla Commissione restauro e recupero del patrimonio esistente dell' Ordine degli Architetti di Firenze e dal titolo 'Uno sguardo verso il futuro'. Un evento – promosso proprio da Ordine degli Architetti di Firenze (Oaf) e Ordine degli Ingegneri di Firenze (Oif) e svolto in collaborazione con la Fondazione Architetti Firenze (Faf) – che ha richiamato esperti di settore e cittadini e dove si è parlato di casi studio di interventi di restauro, già eseguiti o in corso, di patrimonio vincolato: tra gli esempi ci sono Villa Medicea di Cafaggiolo (Barberino del Mugello), il Convento di Bosco ai Frati (Scarperia e San Piero), la Chiesa di San Pietro a Sillano (Greve in Chianti) e il Cimitero degli Allori a Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il seminario del 29 gennaio alla Palazzina Reale di Firenze si focalizza sulla conservazione e valorizzazione dell’architettura storica.

