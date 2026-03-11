Rigenerazione urbana a Montevescovado l' incontro con architetti e ingegneri

A Montevescovado, a Nocera Inferiore, si è tenuto un incontro tra architetti e ingegneri riguardo alla rigenerazione urbana. La riunione ha riguardato l’elaborazione e l’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Attuativo, che include il completamento del Programma Straordinario di edilizia agevolata e convenzionata. È stato inoltre annunciato l’avvio del Programma Prius, finanziato da fonti pubbliche.

In sintesi, gli interventi prevedono: abbattimento e ricostruzione prefabbricati pesanti - II lotto; nuovo parco pubblico e innesto stradale tra il Rione Montevescovado e Ponte Alveo Santa Croce; riqualificazione della piazza mercato e delle relative strutture nel Rione; recupero e riqualificazione dell'edificio scolastico "Regina Mundi". L'iniziativa pubblica vedrà le conclusioni affidate all'assessore della Regione Campania al Governo del Territorio e al Patrimonio, Vincenzo Cuomo. Sarà l'occasione per presentare la proposta di riqualificazione definitiva del quartiere di Montevescovado e il programma delle opere che saranno avviate a...

Variante al Pug, ingegneri e architetti: "Serve dialogo con il Comune"

Architetti e ingegneri insieme per valorizzare l'architettura storica

