Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha visitato per la prima volta gli uffici della Lega Calcio ieri, dopo aver acquisito il club nel 2022. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti, poiché rappresenta un nuovo capitolo per il club rossonero. Secondo fonti vicine alla società, il manager americano sta valutando i prossimi passi per rafforzare la squadra e pianificare il ritorno di alcuni giocatori chiave a San Siro.

Cardinale è arrivato quando erano stati già dibattuti i temi all'Ordine del Giorno. Per il patron del Milan, ha riferito la 'rosea', è stata comunque l'occasione per conoscere i vertici istituzionali e per incontrare i colleghi proprietari degli altri club della massima serie. Mezzora di visita per Cardinale, accompagnato dal Presidente Paolo Scaroni. Ha salutato Claudio Lotito (Presidente Lazio), Giovanni Carnevali (amministratore delegato Sassuolo), Giorgio Chiellini (dirigente Juventus) e incontrato Giuseppe Marotta (Presidente Inter). Con quest'ultimo, ha sottolineato il quotidiano sportivo nazionale, i rapporti sono datati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, per Cardinale ieri il debutto in Lega. Ecco quando potrebbe tornare a ‘San Siro’

Gerry Cardinale ha partecipato per la prima volta all’assemblea di Lega Serie A a Milano, portando con sé l’interesse del Milan.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.