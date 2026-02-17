Milan per Cardinale ieri il debutto in Lega Ecco quando potrebbe tornare a ‘San Siro’
Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha visitato per la prima volta gli uffici della Lega Calcio ieri, dopo aver acquisito il club nel 2022. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti, poiché rappresenta un nuovo capitolo per il club rossonero. Secondo fonti vicine alla società, il manager americano sta valutando i prossimi passi per rafforzare la squadra e pianificare il ritorno di alcuni giocatori chiave a San Siro.
Cardinale è arrivato quando erano stati già dibattuti i temi all'Ordine del Giorno. Per il patron del Milan, ha riferito la 'rosea', è stata comunque l'occasione per conoscere i vertici istituzionali e per incontrare i colleghi proprietari degli altri club della massima serie. Mezzora di visita per Cardinale, accompagnato dal Presidente Paolo Scaroni. Ha salutato Claudio Lotito (Presidente Lazio), Giovanni Carnevali (amministratore delegato Sassuolo), Giorgio Chiellini (dirigente Juventus) e incontrato Giuseppe Marotta (Presidente Inter). Con quest'ultimo, ha sottolineato il quotidiano sportivo nazionale, i rapporti sono datati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, debutto in Lega per Cardinale: prima presenza in assemblea | PM News
Gerry Cardinale ha partecipato per la prima volta all’assemblea di Lega Serie A a Milano, portando con sé l’interesse del Milan.
Milan, Pulisic assenza più lunga del previsto? Ecco quando potrebbe tornare in campoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Applausi al Milan, un grazie a Maignan, due parole con Allegri e... cos'ha fatto Cardinale a Milanello; Milan, visita di Gerry Cardinale a Milanello; Milan, il ritorno di Cardinale nel bel mezzo della bufera sugli arbitri: rossoneri spiazzati dal caso Kalulu; Nuovo blitz della proprietà. Cardinale scalda il Milan.
Milanello, gli uffici della Lega e presto anche San Siro: Cardinale sempre più vicino al MilanDopo meno di un mese, Gerry Cardinale è tornato domenica a Milanello dove ha incontrato Max Allegri e la squadra, a cui ha fatto sentire nuovamente la sua vicinanza dopo la visita dello ... milannews.it
Cardinale a Milano, giornata densa di incontri: stadio, Lega e centralità del progetto MilanGiornata intensa di incontri per Gerry Cardinale, che ancora una volta hanno ribadito la centralità dell’AC Milan nella visione strategica della proprietà. Dopo la visita di ieri ... milannews.it
RASSEGNA STRAMBA 17-2-2026 Apoteosi: dallo scandalo a San Siro a Chiellini,Cuadrado e Del Piero INGIOCABILI #Juventus #Juve #rassegnastampa facebook
Il @acmilan torna a #SanSiro dopo un mese: entusiasmo dei tifosi, la previsione sugli spettatori - #MilanComo #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com