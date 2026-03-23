Se di partite ne mancano otto e di punti a disposizione ce ne sono 24, allora non ha tutti i torti Marotta a dire che un +6 di distanza per la sua Inter fosse qualcosa di “ inimmaginabile ” a inizio campionato. L’aritmetica conta, probabilmente più di ogni altra cosa. Ma i momenti incidono eccome. E per una squadra che dal 18 febbraio scorso, cioè dalla sconfitta in terra norvegese contro il Bodo, ha raggranellato solo 2 vittorie e 3 pareggi in otto partite, il momento non può che essere catalogato come “ difficile ”, sempre per citare Marotta. Per questo chi sta a -6 e -7, Milan e Napoli, un nuovo pensierino alla parola ‘ Scudetto ’ lo sta facendo davvero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I piani di Milan e Napoli per la rimonta sull’Inter: Allegri ha un’arma tattica, Conte va in ferie e prepara l’assalto

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